Mondiali volley in Giappone, continua la favola dell'Italdonne. Le azzurre battono in semifinale le campionesse olimpiche della Cina 3-2 (25-18, 21-25, 25-16, 29-31, 17-15) e volano in finale per l'oro: domani affronteranno la Serbia, che nell'altra semifinale si è sbarazzata dell'Olanda 3-1.

