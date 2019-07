L'Italia conquista l'argento con la staffetta mista sui 5.000 metri nella rada dell'Expo Ocean Park di Yeosu. Nell'ordine di partenza, Rachele Bruni (bronzo nella 10 Km e quinta nella 5), Giulia Gabbrielleschi (sesta nella 5), Domenico Acerenza (quinto nella 5) e Gregorio Paltrinieri (sesto nella 10) si piazzano tra la Germania d'oro e gli Stati Uniti di bronzo nel mar Giallo increspato dalle onde che sono state un avversario in più per tutti quando si provava a cambiare ritmo, compreso per Paltrinieri che ha cercato di recuperare i tre secondi di svantaggio al cambio arrivando sino allo sprint perso per due decimi contro Rob Muffels, bronzo nella dieci chilometri, ma vinto per un decimo su Jordan Wilimovsky, campione mondiale della 10 chilometri nel fiume Kazanka nel 2015 nonché argento al lago Balaton due estati fa.



Paltrinieri sorriso a metà: chiude al sesto posto ma strappa il pass olimpico

