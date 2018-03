di Gianluca Agata

Heineken Roeivierkamp a tinte napoletane sul bacino dell'Amstel, il fiume che attraversa Amsterdam. Secondo e terzo posto nella specialità dell'otto senior maschile, dove erano presenti i due equipaggi italiani formati da atleti della Nazionale - la SC Elpis con sei atleti più il timoniere dell'otto bronzo mondiale a Sarasota, composta dai pilastri del circolo genovese Cesare Gabbia e Davide Mumolo Bruno Rosetti (CC Aniene), lo stabiese Giovanni Abagnale (Marina Militare), il napoletano Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Leonardo Pietra Caprina (CC Aniene) e lo stabiese Enrico D’Aniello (RYC Savoia) al timone, e quella delle Fiamme Gialle, con a bordo Romano Battisti, Emanuele Fiume, Francesco Fossi, Giacomo Gentili, Domenico Montrone, il vicano Mario Paonessa, l'argento iridato del quattro senza in America Domenico Montrone più Romano Battisti, Emanuele Fiume, Francesco Fossi, Giacomo Gentili e Luca Rambaldi. Su entrambe le distanze si impone l'armo olandese del Nereus. La società remiera di Amsterdam, organizzatrice della Heineken, sulla gara di fondo chiude in 14.07.6, cinque secondi meglio delle Fiamme Gialle medaglia d'argento, con la SC Elpis bronzo a quattro secondi a sua volta dai finanzieri. Nello sprint dei 750 metri il podio resta invariato: oro al Nereus con 1.59.1, poco più di due secondi meglio delle Fiamme Gialle seconde, mentre la SC Elpis è terza a soli tre decimi dalla seconda piazza. Per quanto riguarda la classifica complessiva finale tra le regate di sabato e domenica il Nereus vince con il totale di 160,140, davanti alla SC Elpis con 162,598 e alle Fiamme Gialle terze con 163,803. Per i big dell'Italremo ora si attende il ritorno in patria, per iniziare da subito il raduno assieme agli altri membri del Gruppo Olimpico in programma a Sabaudia da oggi fino a domenica 25 marzo.

