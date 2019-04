di Diego Scarpitti

E’ l’Italremo made in Naples ad aggiudicarsi il 33esimo Memorial Paolo d’Aloja. Tra successi e conferme Piediluco si tinge d’azzurro. Prestazione convincente del quattro senza senior maschile, composto dai vicecampioni mondiali Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Matteo Castaldo (Fiamme Oro-RYCC Savoia), Cesare Gabbia (Marina Militare-SC Elpis) e Bruno Rosetti (CC Aniene): argento per i cavalieri dell’acqua, staccati di appena 27 centesimi dal Sudafrica, tenaci ad insidiare fino all’ultima palata David Hunt, Lawrence Brittain, John Smith e Jake Green. La Serbia finisce sul gradino più basso del podio.



In splendida forma il due senza senior maschile. I due bronzi olimpici Giovanni Abagnale (Marina Militare) e Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle - nelle foto di Enrico Ategiani) si posizionano alle spalle della Romania e precedono la Russia. Medaglia di bronzo per l’otto azzurro, formato dai tre finanzieri Simone Venier, Paolo Perino, Mario Paonessa, Vincenzo Abbagnale, Luca Parlato (Marina Militare), Emanuele Liuzzi (Fiamme Oro), Davide Mumolo (Fiamme Oro-SC Elpis), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle-CC Aniene), timonati da Enrico D’Aniello (Fiamme Oro-RYCC Savoia).



Chiudono al primo posto Giuseppe Di Mare e Raffaele Serio (RYCC Savoia) nel due senza pesi leggeri under 23. Podio tutto italiano con Alberto Natali e Pierluigi De Rogatis (CC Saturnia), e Matteo Sessa (SC Varese) e Filippo Fornara (SC Armida).



Europei di Lucerna in programma dal 31 maggio al 2 giugno, mentre la Nazionale junior parteciperà alla rassegna continentale ad Essen il 18 e 19 maggio.

