Janus River, il ciclista ultraottantenne fa tappa a Castellammare

di Titti Esposito

Ha fatto tappa a Castellammare di Stabia, macinando chilometri sulla sua bicicletta e attraversando continenti. Janus River, sportivo, 81 anni, di origini russe e polacche e adesso in viaggio verso la Cina, l'altra mattina, però si è fermato per una pausa rilassante nella cittadina della provincia di Napoli.



Un uomo che da diciannove anni gira il mondo e lo terminerà nel 2028, come hanno raccontato anche i suoi fan stabiesi, perchè la sua passione è il viaggio su due ruote.



"E' stato un onore ospitare per una tappa Janus River-scrivono anche sui social il sindaco Gaetano Cimmino e il vice Lello Radice- è un simbolo sportivo internazionale importante ed è stato straordinario conoscerlo e scoprire che conosceva il nostro territorio e la nostra squadra di casa, la Juve Stabia".





© RIPRODUZIONE RISERVATA