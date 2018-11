di Diego Scarpitti

Prima medaglia internazionale per Raffaella Lelia Ciano. La judoka napoletana mette al collo il bronzo all’European Cadet Judo Cup di Koper. Cinque incontri disputati sul tatami e quattro vinti per ippon. A Capodistria, «succiso adriatico fiore», come la definì Gabriele D’Annunzio nell’Alcyone, brilla la stella della 17enne figlia d’arte nella categoria 63 kg. «Gara veramente emozionante, ho tirato fuori tutta me stessa, sono molto contenta di questo risultato», riferisce la giovane atleta che da tre anni indossa il judogi. «Sono consapevole che poteva andare meglio e ci sono aspetti da migliorare ancora». Con il tempo la perfezione diventerà automatica. Lelia rompe subito il ghiaccio contro la polacca Oliwia Szczepanowska. Fermata dalla svizzera Sarina Buffet, riparte alla grande nel ripescaggio, superando la rumena Oana Andrei. Spettacolo nel derby italico con Nadia Arfaoui. Infine il match decisivo che vale il terzo posto nei confronti della tedesca Leonie Beyersdorf. «Concentrata dall’inizio alla fine e ho avuto la soddisfazione di togliermi qualche sassolino. Ringrazio mio padre per tutti i sacrifici, non lasciandomi un attimo da sola in questo intenso percorso di crescita: mi sta sempre vicino». Judo passione di famiglia, appreso dall’esempio e dall'insegnamento di Antonio Ciano, tecnico delle Fiamme Gialle, che da poco ha messo in bacheca il titolo di campione d’Italia, bissando il successo di 14 anni fa: un record da sportivo e allenatore. «Ringrazio Dio, perchè non mi fa avere paura di nessun ostacolo che la vita mi pone davanti e mi sta dando la forza necessaria per realizzare il mio sogno: mi emoziona il pensiero che questo è solo l'inizio», ammette la ragazza di fede evangelica. «Papà è davvero fiero di me», dichiara la studentessa nata nel 2001, che frequenta il liceo scientifico sportivo Enrico Papi di Pomogliano d’Arco. «Mi alleno alla Miriade di Roma e qualche volta anche alla Pomilia di Napoli». Conciliare studio e sport la sfida più impegnativa.



