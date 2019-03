È già Napoli-Salisburgo con il bronzo di Maresca in Austria

di Diego Scarpitti

È già Europa League. Un napoletano a Salisburgo. Nella città che diede i natali a Wolfgang Amadeus Mozart, location del celebre musical «Tutti insieme appassionatamente» con Julie Andrews e Christopher Plummer (correva il 1964, anno delle Olimpiadi di Tokyo), l’atleta delle Fiamme Oro Luca Maresca dà continuità al suo brillante percorso e mette al collo un bronzo pesante nel circuito internazionale Serie A. Dopo l’argento vinto in Premier League nella tappa francese, ecco il terzo posto che fa morale e aggiunge punti preziosi nel ranking. Ben sette le sfide affrontate in Austria. Partenza convincente contro l’olandese Idar Wederfoort (4-1), poi finisce ko l’ucraino Yehor Koriahin (3-2), in rapida successione capitolano il belga Jess Rosiello (5-3) e l’azero Rafiz Hasanov (5-1). Osso duro l’egiziano Ali Elsawy: Maresca subisce il 6-2 ma non molla. Ripescato, il poliziotto di Casoria supera il turco Arburrahim Ozer Omer (5-3) e asfalta, infine, il greco Dionysios Xenos (5-1).



«Gara lunga e intensa. Sono stato bravo a tenere alta la concentrazione. Dedico il trionfo al mio allenatore Christian Verrecchia: un premio a tutti i sacrifici compiuti», spiega il classe’93, che nella classifica generale ha sopravanzato i suoi diretti avversari. «Sono già proiettato al prossimo impegno», afferma il karateka partenopeo che prova a mettersi in luce nella categoria 67 kg. Ha visto il super match Napoli-Juventus sul cellulare, conta però di essere allo stadio San Paolo giovedì, per sostenere Dries Mertens e compagni nel delicato incontro di coppa. La strada per il Giappone passa inesorabilmente da Napoli. Tokyo sì, Parigi no. Una brutta notizia agita il mondo del karate, che non vedrà la presenza della disciplina ai Giochi del 2024. A Rio 2016 l’ufficialità: nel paese del Sol Levante il debutto del karate. La prima Olimpiade della sua storia rischia di essere anche l’ultima. Positivi i precedenti. Il judo, infatti, fece il suo debutto olimpico a Tokyo 1964, escluso a Città del Messico nel 1968 ed venne definitivamente reso ufficiale nell’edizione di Monaco 1972. Chissà che non possa avvenire lo stesso per il karate. Maresca, intanto, incrocia le dita, spera e sogna ovviamente a cinque cerchi.

