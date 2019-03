di Diego Scarpitti

Conferma Maresca. «Per la decima volta mi sono laureato campione d’Italia». Ennesimo titolo conquistato dal poliziotto di Casoria, ormai una certezza nella categoria 67 kg. Albori del 2019 entusiasmanti. Dopo l’argento in Premier League a Parigi, il bronzo a Salisburgo in Serie A, ecco l’oro ai Campionati Italiani Assoluti di kumite al PalaPellicone di Ostia. Superato in finale Gianluca De Vivo, del Centro Sportivo Carabinieri, con un perentorio 3-0.



«Ci conosciamo bene e questo poteva rendere l’incontro più studiato, invece si è aperto e ci siamo divertiti. Mi godo il titolo, da domani già testa agli Europei», dichiara soddisfatto il tesserato delle Fiamme Oro, accanito tifoso degli azzurri (nelle foto di Emanuele Di Feliciantonio). «Ho seguito soltanto il secondo tempo di Napoli-Udinese. Speravo di andare a vedere la sfida di Europa League con l’Arsenal all’Emirates Stadium ma sarò impegnato a Rabat, in Marocco, per la rassegna continentale». Non mancherà occasione di sostenere la squadra di Carlo Ancelotti dal vivo. Nella classifica generale delle società sul gradino più alto del podio il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, al secondo posto Champion Center Napoli, terzi i Carabinieri.

