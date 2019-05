Kick boxing: due coralline campionesse nazionali

di Francesca Mari

TORRE DEL GRECO. Campionati nazionali kick boxing: vincono due atlete di Torre del Greco. Si sono conclusi ieri i campionati italiani Fight 1 per gli sport da combattimento, tenutisi il 3/4/5 maggio a Pescara. Presenti alle varie competizioni atleti provenienti da tutta Italia il lizza per il gradino più alto del podio.



Ad attirare l’attenzione e guadagnare la vittoria le due torresi Luciana Alario e RosaNahomi Lombardo, accompagnate dal loro maestro Vincenzo Castellano, riconfermate campionesse nazionali nella loro categoria. Luciana Alario già rivelatasi nell’anno 2018, ha vinto l’oro sia nella categoria Fight Code Tecnica 50 kg, sia nella categoria Kick Tecnica 50 kg, ottenendo un verdetto a maggioranza contro l’agguerrita avversaria Mena Follico. Il tutto sotto l’attenta osservazione del presidente Carlo De Blasi che al termine si è complimentato per la prestazione.



RosaNahomi Lombardo ha vinto sia nella categoria Fight Code Tecnica + 65 kg che nella categoria Kick Tecnica +65 kg, dimostrando grinta e tenacia che hanno prevalso sull’avversaria e distinguendosi come rivelazione. Grande soddisfazione del maestro Vincenzo Castellano, che attende ora, una convocazione per le ragazze nella squadra Nazionale per i prossimi impegni esteri. «Il ringraziamento particolare viene rivolto - dice- a chi sostiene e da fiducia a questi Sport; in particolare a: Palestra Jumping di Torre del Greco, Studio Dentistico Ottaviano e Power Flower Group di Miniero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA