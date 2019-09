L'Agro domina nelle arti marziali: Di Loreto e Crescenzo a medaglia

di Giuliano Pisciotta

Un weekend di grandi successi per l'Agro Nocerino Sarnese, che continua a dominare nelle arti marziali a livello internazionale con due dei suoi “gioielli” più preziosi.



Ha iniziato ieri Carmine Di Loreto, judoka di Nocera Superiore. Il 26enne atleta del gruppo Sportivo Fiamme Oro ha conquistato la medaglia d'oro all'European Cup Senior in corso di svolgimento a Bratislava. Il nocerino è salito sul gradino più alto del podio nella categoria -66kg, battendo in finale l'ucraino Robert Hasanagaev. Di Loreto ha tenuto a esprimere attraverso i suoi profili social la soddisfazione per il grande risultato: «Fiero del percorso fatto finora e fiducioso per il futuro - ha scritto il judoka di Nocera Superiore -. Un grazie in primis alla mia famiglia, alla mia società Fiamme Oro e al mio club Nippon Club Napoli! E ancora grazie a tutti quelli che sono con me fin dal primo momento».



Medaglia d'argento invece per il sarnese Angelo Crescenzo, Campione del Mondo in carica, che è salito sul secondo gradino del podio dopo una lunga cavalcata nella Premier League di karate in corso di svolgimento a Tokyo. Nella categoria -60kg Crescenzo ha battuto nell'ordine l’australiano Yehia Hasanen (2-0), il montenegrino Nenad Dulovic (6-4), il venezuelano Jovanni Martinez (0-0) e in semifinale il turco Eray Samdan per 2-0. In finale ha dovuto lasciar strada al kazako Darkhan Assadilov.

