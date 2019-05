di Diego Scarpitti

«Voliamo in serie A». Si preannuncia una «festa esagerata» nell’ex area Nato di Bagnoli la 22esima giornata di campionato, l’ultima della B. Saluterà il suo caloroso pubblico contro Frascati Rugby Club 2015 (ore 15.30, ingresso gratuito) l’Amatori Napoli Rugby. Atto finale di una lunga e avvincente cavalcata, che ha visto assoluti protagonisti capitan Alessandro Quarto e soci (nella foto di Stefania De Rosa), ricevuti in settimana dal cardinale Crescenzio Sepe. Ruolino di marcia impressionante per i ragazzi allenati da Lorenzo Fusco: ben 19 vittorie in 21 turni, 92 punti conquistati in classifica, staccando di 15 lunghezze l’Arvalia Villa Pamphili. Nell’aria il 20esimo successo. Dirige l'incontro il napoletano Massimo Salierno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA