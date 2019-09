L'Amatori Napoli scalda i motori con il Petrarca Padova

di Diego Scarpitti

Un giro per Napoli ci sta. Capitano dell’Italseven alle recenti Universiadi di luglio, il mediano di apertura Luca Zini, genovese classe 1998, scelto per prestare il giuramento dell’atleta alla cerimonia d’apertura allo stadio San Paolo, è ritornato all’ombra del Vesuvio con l’Argos Petrarca Rugby, gloriosa e pluriscudettata formazione del campionato Top 12. Tra i più titolati club italiani, con 13 campionati nazionali vinti, il più recente conquistato nel 2017-18, la compagine di Padova ha trascorso il suo ritiro al Camping Village Baia Domizia, dell’ex presidente e consigliere Enrico Toffano. Occasione di relax alternato ad allenamenti specifici, per proseguire al meglio la preparazione atletica e tecnica in vista della nuova stagione.



«È con grande piacere ritornare per il terzo anno consecutivo a Baia Domizia. Dopo cinque settimane di lavoro molto duro, abbiamo utilizzato questi cinque giorni per ricaricare un po’ le energie. Cementare ulteriormente il gruppo il vero obiettivo, conoscersi meglio e rafforzare i rapporti tra di noi a meno di un mese dall’inizio delle competizioni ufficiali», ha spiegato il tecnico dell’Argos, Andrea Marcato. E non è mancata una seduta pomeridiana con l’Amatori Napoli Rugby (consorziata con Afragola), che da neopromossa si appresta al debutto in serie A il 20 ottobre nell’ex area Nato di Bagnoli, sul sintetico che ha ospitato i Giochi universitari, alla presenza di Oleg Matytsin, presidente Fisu.«Un onore ed un piacere condividere un pomeriggio con la storia del rugby italiano. Abbiamo provato a stare al loro passo, sono tra le prime quattro squadre in Italia, parliamo di eccellenza. Ci siamo divertiti e compreso i nostri limiti, sui quali lavoreremo e cercheremo di farci trovare pronti a inizio campionato», osserva il tecnico napoletano Lorenzo Fusco. Scalda i motori l’Amatori nel corso di una intensa sessione, divisa tra lavoro di reparto e collettivo, per provare e limare schemi e movimenti generali. «Auguro di cuore ai ragazzi del Padova di coronare i loro sogni. Grazie alla società Petrarca Rugby, per aver visitato la nostra terra ed accolto il nostro invito a svolgere un allenamento in comune. Grazie ad Andrea Marcato e al suo staff, per aver condiviso con l’Amatori Napoli una simpatica esperienza sportiva».Si è rinnovato un appuntamento diventato ormai tradizionale, che ha portato bene al Padova nel 2017 con il trionfo del tricolore. Corsi e ricorsi storici? Chissà.

