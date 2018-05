di Diego Scarpitti

Si congeda con una vittoria l’Amatori Napoli Rugby (nella foto di Manuel Schembri). Dopo le ultime due sconfitte consecutive rimediate contro le prime della classe, Unione Capitolina (18-36) all’Edison Villaggio e Catania (34-7) in Sicilia, capitan Alessandro Quarto e compagni battono (con bonus) il Messina 24-17. Gara esteticamente non bella, condizionata dalle pessime condizioni del campo sabbioso, condita da un eccesso di nervosismo. Le ripetute provocazioni sfociano in rissa sul finire del secondo tempo. Schierati diversi under 18, in chiave prospettica per la crescita del gruppo verdeblù. Firmano le mete Tizzano, Cimaroli due volte e Gargano. Chiudono terzi i napoletani con 80 punti in classifica, preceduti da Catania (95) e l’imbattuta Unione Capitolina (109) promosse direttamente in serie A. Play off aboliti e regular season dunque conclusa. Discorso soltanto rinviato per il team del presidente Diego D’Orazio. «E' stato un anno complesso: non facile cambiare il proprio modo di interpretare il rugby ma i ragazzi si sono impegnati. Abbiamo commesso degli errori e li abbiamo pagati a caro prezzo. Guardare indietro non serve, se non per essere maggiormente convinti del futuro di questa società. Adesso siamo tutti un po' stanchi e quindi ci prenderemo qualche giorno per riposare e poi ricominceremo subito a lavorare per continuare a scrivere la storia di questa club, magari piccolo, ma sempre la nostra storia» osserva fiducioso il tecnico Lorenzo Fusco. La pazienza è la virtù dei forti. Non mentono i proverbi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA