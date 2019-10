di Diego Scarpitti

Volge al termine l’attesa. Verso Lituania 2020, il Mondiale che si giocherà il prossimo anno, Italia – Bielorussia primo step di avvicinamento, in programma domani (ore 20.30) al PalaSele di Eboli, match che verrà trasmesso in diretta da Raisport +HD. Giocheranno doppiamente in casa il capitano Marco Ecolessi, classe 1986, 131 presenze con la maglia azzurra, già campione d'Europa nel 2014 ad Anversa, e Sergio Romano, nato nel 1987, a quota 118 presenze con la Nazionale, entrambi tesserati per la Feldi Eboli.



«Mi sento a casa, so bene quanto la gente del posto può dare in termini di calore e tifo. Sono sicuro che troveremo un ambiente caldo, che in queste gare così importanti può risultare decisivo», spiega fiducioso alla vigilia Romano. Allenamento di rifinitura oggi pomeriggio alle 19.



«E’ un evento più unico che raro per la nostra Città. Eboli si prepara ad ospitare il Main Round con profondo orgoglio. Siamo sempre più avvezzi a tali manifestazioni, Universiadi, World League di pallavolo, grandi concerti, abbiamo impianti dedicati a sport e cultura, un indotto sempre più oliato, per mostrare il meglio del nostro territorio», dichiara il sindaco Massimo Cariello. «Ringrazio la Divisione Calcio a 5, il presidente Andrea Montemurro e la FIGC per la scelta accordata, tutto è stato reso possibile grazie ad un lavoro meticoloso dietro le quinte del patron della Feldi, Gaetano Di Domenico. Saranno giorni di grande entusiasmo, l'accesso alle gare sarà totalmente gratuito, un elemento ulteriore per agevolare l'afflusso dei tanti appassionati», conclude il primo cittadino.Proveranno a mettersi in luce anche gli ex giocatori del Lollo Caffè Napoli, il partenopeo Massimo De Luca (1987), Paolo Cesaroni (1991) e Francesco Molitierno (1989). La capolista del girone B in serie A2, il Futsal Fuorigrotta, tifa naturalmente Italia ed invita tutti gli appassionati di calcio a 5 a sostenere gli azzurri a Eboli. Precedenti positivi con la Bielorussia: su 10 incontri, 9 vittorie ed un pareggio.«E’ una gioia poter giocare tra le mura amiche con la Nazionale. Conosco la passione che c'è ad Eboli e sono sicuro che potrà essere una grande arma. Stiamo lavorando davvero bene in questi giorni: le sfide che ci aspettano presentano sicuramente delle insidie, ma siamo un grande gruppo e vogliamo onorare al meglio la maglia azzurra», argomenta Ercolessi, leader sul parquet.Fa appello alla forza trascinante del PalaSele il commissario tecnico Alessio Musti. «Sono sicuro che il palazzetto di Eboli saprà darci la spinta necessaria e il calore giusto, per superare qualsiasi tensione. Il nostro obiettivo è qualificarci alla prossima fase, cercando di dar continuità al percorso cominciato lo scorso gennaio».E la Campania sospingerà i suoi beniamini al passaggio del turno. «La Nazionale italiana è il traino di tutto il nostro movimento. Siamo felici di essere a Eboli: devo ringraziare il sindaco Massimo Cariello per la splendida ospitalità e il presidente della Feldi Eboli Gaetano Di Domenico per l'organizzazione. Siamo convinti che gli azzurri giocheranno un grande Main Round, spinti dal calore del PalaSele e da questa meravigliosa terra che è la Campania. Arrivare al Mondiale è il nostro obiettivo», avverte Andrea Montemurro, presidente della Divisione Calcio a 5. Vietato commettere passi falsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA