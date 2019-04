di Gianluca Agata

Gran pavese issato al Reale Yacht Club Canottieri Savoia per il successo di Niccolò Nordera nella terza tappa dell’Italia Laser Cup 2019, ospitata dall’Assonautica Livorno. Il velista napoletano ha vinto nella classe 4.7 conquistando due primi e un secondo posto nelle tre prove disputate. Alle sue spalle sono finiti Mattia Cesana (Fraglia Vela Riva) e Attilio Borio (Circolo Velico La Spezia).



Appuntamento, quello di Livorno, caratterizzato da condizioni meteo difficili che hanno consentito ai velisti della classe 4.7 di scendere in acqua soltanto il primo giorno.



Da registrare, per il Circolo Savoia, anche il secondo posto di Mario Prodigo tra gli under 19 nella classe Standard (19 esimo assoluto); e il quinto di Raffaele Milano tra gli under 16 nella classe 4.7 (18 esimo assoluto). Buone infine le prestazioni di Pietropaolo Orofino, Valerio Cosentino, Giulia Caputi e Matteo Luca Fasano, accompagnati a Livorno dall’allenatore Giovanni Magliulo.

