di Gianluca Agata

L'Italia del canottaggio è di scena nel prossimo week end ad Amsterdam dove, sul fiume Amstel dal 10 all’11 marzo, si svolgerà la Heineken Roeivierkamp, classica del canottaggio mondiale istituita nel 1973 per idea del Nereus, circolo tra i più famosi della città olandese e oggi sempre organizzatore della manifestazione. Particolarità dell’Heineken Roeivierkamp è il fatto che si disputi su quattro distanze che spaziano dallo sprint al fondo: 250, 750, 2500 e 5000 metri. Le gare si disputano sulle acque del fiume Amstel, che si dipana per le strade del centro di Amsterdam, e ogni equipaggio iscritto disputa tutte le quattro distanze. I tempi finali, sommati secondo un particolare coefficiente, daranno il risultato definitivo in base al quale viene poi stipulata la classifica finale. Il programma della regata, che si svolge nella terra dei tulipani, prevede che gli equipaggi in gara disputino due percorsi al giorno, alternando un lungo e uno sprint: 2500 prima e 250 metri poi al sabato, 5000 prima e 750 metri a seguite la domenica. Master, Junior, Pesi Leggeri e Senior maschili e femminili, queste le categorie su cui si disputano le gare nel quattro di coppia con timoniere e nell’otto. L'Italia del remo, nell’edizione 2018 della Heineken, è a tinte fortemente napoletane. Presenti l’ammiraglia della SC Elpis, composta dai pilastri del circolo genovese Cesare Gabbia e Davide Mumolo assieme allo stabiese Luca Parlato (Marina Militare), il napoletano del Savoia Emanuele Liuzzi (Fiamme Oro), Bruno Rosetti (CC Aniene), lo stabiese Giovanni Abagnale (Marina Militare), il napoletano Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Leonardo Pietra Caprina (CC Aniene) e lo stabiese Enrico D’Aniello (RYC Savoia) al timone, quella delle Fiamme Gialle, con a bordo Romano Battisti, Emanuele Fiume, Francesco Fossi, Giacomo Gentili, Domenico Montrone, Mario Paonessa, Paolo Perino e Luca Rambaldi, guidati da un timoniere messo a disposizione dall’organizzazione. Presenti anche alcuni equipaggi Master iscritti sotto le egide di Santo Stefano a Mare, SC Corgeno, Tiber Rowing e Canottieri Gavirate.

