L'Italvolley parte con il piede giusto: 3-0 al Giappone nella prima iridata

Buona la prima. Attacco classico, ma tant'è. L'Italvolley sbriga la pratica Giappone sotto il cielo del Foro Italico e comincia il mondiale con il piede giusto. Il rischio meteo avverso - che nei giorni scorsi aveva fatto valutare lo spostamento al Palalottomatica - è scongiurato e così l'unica cosa che piove sul Centrale sono i palloni messi a terra da Zaytsev, Juantorena e Lanza, bocche da fuoco azzurre nel 3-0 (25-20, 25-21, 25-23) senza appello che restituisce con gli interessi ai nipponici la sconfitta patita in Nations League nel giugno scorso.



Sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a fine match è sceso in campo in compagnia del presidente del Coni Giovanni Malagò per salutare i giocatori, la squadra di Blengini sfodera una prova convincente, impreziosita dalla regia impeccabile di Giannelli, bravo a tenere sempre caldi tutti i suoi attaccanti. Ivan e Osmany sono certezze, Lanza si conferma quella terza opzione che, alla lunga, potrebbe risultare l'arma vincente nel cammino iridato, percorso tortuoso con una meta importante: un titolo - il quarto della storia azzurra - che attendiamo dal 1998. Anzani e Mazzone fanno tutto e bene, come Colaci pronto quando viene chiamato in causa. Qualche neo c'è, a cominciare dai troppi errori in battuta, 18, e da qualche leggerezza di troppo in alcuni passaggi, motivata comunque dall'andamento emotivo e non solo della partita. Ma come esordio va più che bene così. Con il Belgio, giovedì prossimo a Firenze, dove gli azzurri si sposteranno per gli altri match della pool A, l'attendibilità del test crescerà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA