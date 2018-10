l'Italvolley di capitan Chirichella: «Vinciamo con la cazzimma»

di Gianluca Agata

Capitana della Nazionale a 24 anni. Con un obiettivo fisso in testa. Portare l'Italia sul tetto del mondo perché da troppi anni non si vince qualcosa. E se serve tirare fuori la cazzimma ben venga, anche nel paese del Sol Levante. L'Italvolley guidata dalla napoletana Cristina Chirichella una partita del Mondiale la doveva perdere. E ha scelto quella più innocua, contro la Serbia. Ora rotta sulle semifinali. «Adesso viene il bello, inizia la parte più esaltante».



Anche quattro anni fa arrivaste in semifinale ma oggi sembra differente.

«Rispetto al Mondiale in Italia del 2014 fa la squadra è completamente diversa. Siamo giovani che hanno voglia di riscattarsi dopo anni senza risultati significativi e di dimostrare quanto valiamo».



Contro la Serbia cosa è successo?

«Non ci siamo espresse al meglio e contro una squadra solida come la loro se vuoi vincere non te lo puoi permettere. Ci siamo comunque ampiamente meritate la semifinale mondiale e dopo due giorni di riposo ci faremo trovare pronte. Sappiamo di potercela fare e che il risultato è alla nostra portata».



Arrivederci in finale allora?

«Procediamo step by step. Il nostro obiettivo all'inizio era passare il primo round, poi il secondo, poi il terzo, arrivare in Final six e Final four. Ora vediamo. Noi ci crediamo».



