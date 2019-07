di Diego Scarpitti

Effetto Universiadi. Ben visibile il lascito dei Giochi universitari alla città. Dal 1 agosto riapre al pubblico la piscina olimpionica della Mostra d’Oltremare, ristrutturata grazie all’intervento della Regione Campania, con un costo complessivo di 1,3 milioni di euro. Sarà riconsegnato all’utenza un vero gioiello, incastonato nel polmone verde di Fuorigrotta. Al via l’«E…state in Mostra», dalle ore 10 alle 19 tutti i giorni, con l’ultimo ingresso fissato alle 18.30. Domani 23 luglio, nell’ambito della cerimonia inaugurale (ore 19), interverrà Massimo Di Martire, attaccante del Posillipo, classe 2000 e figlio d’arte, oro con il Settebello alle recenti Universiadi 2019. Ad allietare la serata la prestigiosa fanfara del 10mo reggimento Carabinieri Campania. «E’ un impianto fantastico, che andrebbe utilizzato di più anche per la pallanuoto, magari d'estate, organizzando rassegne, tornei e finali giovanili», avanza la sua valida idea il brillante giocatore rossoverde. Non solo tuffi insomma, ma anche nuoto e waterpolo.



Testimonial d’eccezione Massimo Di Martire, protagonista con la calottina azzurra. «L’oro alle Universidi 2019 è stato il coronamento del percorso che avevamo intrapreso con Alberto Angelini e Alessandro Calcaterra, incentrato su serietà e rispetto del lavoro programmato. Vincere a Napoli con una Scandone stracolma e mettere al collo la medaglia più preziosa con i colori della Nazionale è stata una gioia ancora più grande». Piccolo ma significativo primato eguagliato con papà Fulvio, gloria del Posillipo, vincitore di 6 scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Coppa dei Campioni, 1 Coppa delle Coppe, nonché oro alle Universiadi di Palermo nel 1997. «E’ bello e divertente aver emulato in qualche modo papà e averlo raggiunto, anche se in piccolissima parte. Mio fratello Gianpiero ed io proveremo a superarlo», auspica Massimo (nelle foto di Rosario Caramiello), premiato a Palazzo San Giacomo dall'assessore allo sport Ciro Borriello e dal sindaco Luigi de Magistris «Soddisfazione enorme: si pone attenzione alle discipline a cinque cerchi». Proprio come la piscina della Mostra, che riaprirà finalmente i battenti.

