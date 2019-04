La campana Carolli, quarta allo slalom del Pinocchio

Altro successo per Francesca Carolli sciatrice del Comitato Campano che ha conquistato oggi il quarto posto in slalom, nella finale Internazionale del Pinocchio sugli Sci all’Abetone. La fortissima atleta del SAI Napoli ha sfiorato il podio di soli 11 centesimi di secondo nella somma dei tempi dopo aver concluso la prima manche al terzo posto. “Chicca” ha conquistato il posto nel team azzurro per partecipare alla fase internazionale grazie al terzo posto in slalom nella fase nazionale dove si è anche classificata 8° nel gigante.



Nel medagliere del Comitato Campano dopo cinque giorni di gare all’Abetone (PT) dove si sono disputate le finali nazionali della più importante competizione per sciatori dagli 8 ai 16 anni, conta tanto anche la medaglia d’oro vinta da Giada d’Antonio, portacolori dello sci club Vesuvio.

Giada è un vero talento in miniatura che scende nei tracciati con una naturalezza unica e stravince senza apparente sforzo, infatti, ha conquistato il Pinocchio d’Oro, nella categoria Under9 con oltre 2 secondi di vantaggio sulla seconda classificata.





È il secondo successo nazionale quest’anno per la giovane atleta che ha già conquistato l’oro alla finale italiana dei Gran Premio Giovanissimi a Sestola pochi giorni fa con lo stesso distacco.

D’altronde Giada ha dimostrato già l’anno scorso, al suo debutto Nazionale al Pinocchio di essere un vero fenomeno, perché anche nel 2018 fu la prima d’Italia nella sua categoria.



Quest’anno ha invece debuttato nei baby (primo anno di categoria) il piccolo Tommaso Zanardi del SAI che ha subito conquistato il podio, mettendo al collo una medaglia di bronzo.

La squadra del Comitato Campano, in trasferta all’Abetone, era composta da55 piccoli campioni che hanno dato il meglio di sé e che hanno vissuto un’esperienza unica. Ma solo altre due piccole sciatrici sono riuscite ad entrare nella rosa dei primi 10 che salgono sul grande palco del Pinocchio, Sofia de Nunzio dello sci club Napoli che si è classificata in ottava posizione nella categoria dei più piccoli (under8) e Semire Daudi, dello sci club Aremogna, arrivata 10^ nella categoria cuccioli (U12).



