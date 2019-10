La Campania brilla nella coppa delle regioni endurance

Al centro equestre Ranieri di Campello a Rocca di Papa (Roma) si è svolta la gara più attesa dell'anno: Coppa delle regioni Endurance.

L'endurance è una disciplina che si svolge in aperta campagna, lungo tracciati che possono andare da 30 km. per le categorie di avviamento ai 160 km. delle gare più impegnative. Disciplina molto impegnativa che trae origine dalle sfide tra i pony express del Far West che si svolgevano sulle 100 miglia (160 km.) Vince la gara non solo chi arriva primo al traguardo, ma chi supera i controlli veterinari molto severi che vengono effettuati prima, durante e dopo la gara e porta il suo cavallo in perfette condizioni psicofisiche al traguardo. Tre le distanze della Coppa delle regioni, 30, 60,e 90 km. Dove si sono sfidati i binomi con 5/7 elementi per squadra.



"E' stata una gara afferma il capo equipe Danilo De Angelis molto impegnativa su un percorso molto tecnico con diversi dislivelli e tratti pianeggianti. Per quanto concerne il risultato siamo tutti molto soddisfatti, una quinta posizione a soli tre punti dalla squadra salita a podio, posizione che avremmo potuto agguantare se non ci fosse stata l'eliminazione di un nostro cavallo per zoppia causata da un calcio di altro concorrente durante il tragitto. Abbiamo però ottenuto una medaglia d'argento a squadre nella CEN B 90".



