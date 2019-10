di Diego Scarpitti

«Vogliamo essere l’orgoglio di Salerno». Esprime in maniera nitida la sua idea il presidente Enrico Gallozzi, alla vigilia del debutto in serie A1 sabato 5 ottobre (ore 18) alla piscina Simone Vitale. Esordio decisamente impegnativo per i giallorossi contro i vicecampioni d’Italia del Brescia. «La città dovrà esserci vicina in questa bellissima avventura. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto la scorsa stagione con la promozione, ma adesso ci aspetta un compito ancora più difficile: mantenere la categoria. Abbiamo voglia di crescere e chissà, magari tra qualche anno, affacciarci anche a qualche competizione europea».



Da neopromossa la Campolongo Hospital Rari Salerno affronterà la regular season con umiltà e coraggio. «È stata una bella impresa l’anno scorso, ma adesso viene il difficile. La città di Salerno credo sia affamata di grande pallanuoto, noi dobbiamo farci trovare pronti e abbiamo lavorato duro», spiega il capitano Andrea Scotti Galletta, leader in calottina numero 5, che invita i tifosi a supportare il club. E in tanti hanno seguito la presentazione ufficiale del team presso l’Emanuel Cafe, nel centralissimo corso Vittorio Emanuele. Affidato al direttore sportivo Mariano Rampolla il compito di presentare il roster. Elez, Tomasic e Cuccovillo i nuovi acquisti a disposizione del tecnico Matteo Citro.



Mostra concreta vicinanza alla Rari Nantes l’assessore comunale allo sport Angelo Caramanno. «Come uomo di sport e amante della città, posso solo essere contento dei traguardi raggiunti dalla Rari Nantes. Come amministrazione facciamo del nostro meglio, per essere sempre al fianco delle realtà sportive salernitane. Se raggiungere la serie A1 è stata un’impresa, lo sarà ancora di più quella di restarci».



Formula il suo «in bocca al lupo» ai giallorossi Maura Camisa, vicedirettrice generale del Campolongo Hospital, riconfermando il pieno sostegno del main sponsor. Infine il brindisi beneaugurante al quale hanno preso parte il vicepresidente del Coni Campania Matteo Autuori e l’ex capitano e presidente dell’associazione «Amici Rari» Peppe Iannicelli, così come molti ex atleti rarinantini, oltre ad una folta rappresentanza del settore giovanile e lo staff al completo. Consegnate, inoltre, le prime tessere agli iscritti all’associazione «Amici Rari» da parte del direttore generale Paolo Grassi. Servirà soprattutto l’apporto dei tifosi, per firmare un’altra impresa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA