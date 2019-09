di Diego Scarpitti

Svela obiettivi e programmi. Da neopromossa si affaccia al campionato di serie A1. Dopo il giro d’onore allo stadio Arechi in occasione del derby tra Salernitana e Benevento, si presenta alla stampa in concomitanza del match di Champions League tra Genk e Napoli. Capitan Andrea Scotti Galletta e compagni danno ufficialmente il via alla stagione 2019/2020 mercoledì 2 ottobre alle ore 19, presso l’Emmanuel Cafe, in corso Vittorio Emanuele 234.



Tante novità per il club giallorosso del presidente Enrico Gallozzi. Indosseranno la calottina della Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno il mancino ed ex posillipino Nicola Cuccovillo (Nuoto Catania), i due croati Marko Elez (Mornar Spalato) e Mislav Tomasic (Rari Nantes Florentia), in uscita il centroboa partenopeo Stefano Mauro (Carpisa Yamamay Acquachiara), il mancino serbo Vojislav Cupic (Roma Vis Nova) e Giuliano Spatuzzo (Tgroup Arechi) in direzione A2.



L’incontro, aperto ai tifosi, avverrà nel cuore della città: oltre all’intera rosa della prima squadra parteciperà una folta rappresentanza del settore giovanile, altro fiore all’occhiello del sodalizio giallorosso, che da sempre coniuga lo sport con la cultura e la solidarietà, basi essenziali per la crescita sana dei giovani atleti. Esordio impegnativo e primo esame di maturità sabato 5 ottobre alla piscina Simone Vitale contro il Brescia vicecampione d’Italia (ore 18).



