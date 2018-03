La Canottieri Napoli affonda Trieste con un super Giorgetti

di Diego Scarpitti

Contava vincere e rialzarsi immediatamente dopo lo stop con il Brescia. La forza della Canottieri Napoli risiede nei numeri: cinque reti realizzate in superiorità numerica, poker del ritrovato Alex Giorgetti, assente in Coppa Italia e mercoledì alla Mompiano, tripletta del mancino Eduardo Campopiano, bronzo alle Universiadi di Taipei, doppietta per il figlio d’arte Massimo Di Martire, marcature per Biagio Borrelli e Mario Del Basso (nelle foto di Manuel Schembri). L’11-7 sulla Pallanuoto Trieste alla Scandone consente ai giallorossi di agganciare a quota 31 in classifica il Savona, sconfitto 10-9 dalla Seleco Catania. Formazione al completo per Paolo Zizza, che schiera in acqua dal primo minuto Alessandro Velotto e Federico Lapenna. Proprio il centroboa romano e romanista guadagna tante espulsioni, facendo prevalere forza e astuzia contro gli alabardati.



Partenza contratta dei padroni di casa, speculare il parziale di 4-2 nella seconda e terza frazione in favore dei terribili ragazzi del Molosiglio, abili ad imbrigliare le calottine di Miroslav Krstovic. L’ampia soglia di sicurezza (8-2) agevola in vasca il compito dei napoletani, pratici nel gestire l’incontro e indirizzarlo verso il traguardo desiderato. «Fondamentali i tre punti. Abbiamo giocato un po’ sottotono, adeguandoci al ritmo degli avversari. Importante continuare il nostro programma. In settimana prepareremo la prossima gara contro il Bogliasco: dovremo avere un approccio diverso, per espugnare un campo difficile» avvisa i suoi il tecnico canottierino, che non ammette cali di concentrazione in questa fase del campionato. «Bisogna essere concreti in Liguria. Ci aspetterà una bolgia ma siamo fiduciosi» conclude Del Basso, classe 1998, al primo anno con la calottina giallorossa.

