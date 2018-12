di Diego Scarpitti

Rifiata e sorride. La Canottieri Napoli batte la Lazio 14-9 e sorpassa i biancocelesti in griglia, staccati di due lunghezze. «Bella vittoria. Abbiamo confermato il grande gioco di squadra proposto a Trieste sabato scorso. Non era facile contro gli aquilotti. Dal vantaggio di 5-1 siamo stati agganciati (5-5) ma abbiamo saputo reagire. Dobbiamo continuare a lavorare, evitando cali di concentrazione, che mettono a rischio le nostre prestazioni», le considerazioni del capitano giallorosso Umberto Esposito. «Molto soddisfatti per il risultato, che dà continuità alla precedente vittoria. Ottimo Del Basso nella doppia fase realizzativa e difensiva», spiega il centroboa di Ponticelli Biagio Borrelli, autore di una doppietta, elogiando la prestazione convincente dell’attaccante classe’98. «Era un appuntamento da non mancare, una partita in casa con una diretta concorrente. Ci aspettavamo una gara difficile e lo è stata per tre periodi. Poi fortunatamente siamo venuti fuori alla distanza e abbiamo fatto nostri i tre punti. Siamo stati molto bravi in marcatura sulle loro bocche di fuoco, come richiesto da Paolo Zizza», l’analisi del decimo turno di A1 da parte di Del Basso (nella foto di Manuel Schembri), artefice di una pesante tripletta. Ininfluente il rigore parato da Correggia a Campopiano. Scatenati i serbi Milos Tanaskovic (poker) e Djorde Tanaskovic (tre gol). L’asse Napoli-Belgrado funziona a dovere.





