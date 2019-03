di Diego Scarpitti

Il posticipo della 21esima giornata registra il largo successo della Pro Recco sulla Canottieri Napoli 19-3 (6-0, 4-0, 4-1, 5-2). Vetta solitaria per i campioni d’Italia a quota 60 punti, in attesa di Posillipo-Brescia domani sera a Casoria (ore 20). Bastano praticamente i primi due tempi ai biancocelesti, per archiviare in fretta la pratica: 10-0 all’intervallo lungo e compito adempiuto senza sforzi. Allo scadere del terzo periodo va a segno il figlio d’arte Alessandro Zizza, attaccante classe 2001, seconda rete in A1, dopo quella realizzata contro la Florentia. Top scorer di giornata il mancino Gonzalo Echenique, che firma il poker mortifero (nella foto di Manuel Schembri).



«Partita sicuramente non alla nostra portata: troppa differenza. Ci serviva, però, per prendere il ritmo, visto che non giochiamo da un po' e aumentare il minutaggio dei più giovani, che hanno risposto discretamente al grande gap tecnico», osserva l’allenatore giallorosso Paolo Zizza. «E’ sempre emozionante giocare contro i miei ex compagni e amici: effetto alquanto strano. Incontro infrasettimanale, quindi tutto un po’ diverso rispetto alla gara abituale del sabato», spiega il Golden boy, Alessandro Velotto, autore di una doppietta. «Situazione anomala scendere in acqua di martedì pomeriggio alle 14. Siamo stati concentrati e abbiamo fatto la nostra parte. Priva del centroboa, la Canottieri ha risparmiato energie fisiche e mentali in vista della sfida con il Trieste», argomenta il ragazzo di Ponticelli, bronzo a Rio 2016, ormai stella del Settebello. Scontro salvezza, tra le mura amiche, sabato 23 marzo (ore 20) contro gli alabardati, avanti di una lunghezza in griglia. Dovrebbe recuperare il serbo Milos Vukicevic.

