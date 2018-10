di Diego Scarpitti

Non fa sconti il Brescia alla Mompiano. I vicecampioni d’Italia legittimano il largo successo ai danni della giovane Canottieri Napoli. Tutto semplice per i «leoni» di Sandro Bovo, che azzannano capitan Umberto Esposito e compagni. Incide sul 16-3 finale il blocco del Settebello, guidato dal mancino Valentino Gallo e dal napoletano Zeno Bertoli, entrambi ex posillipini. Spettatore non pagante il portiere Marco Del Lungo. «Esito scontato e differenza incolmabile. Difficile giocare contro i lombardi», le considerazioni del tecnico napoletano Paolo Zizza. Da registrare la prima rete siglata da Marek Tcak con la calottina giallorossa. Proveranno subito a riscattarsi e archiviare in fretta la scoppola ricevuta i canottierini, chiamati ad affrontare sabato prossimo 20 ottobre l’Ortigia al PalaCasoria, in un vero derby delle Due Sicilie.

