di Diego Scarpitti

«Che fatica». Il cuore oltre l’ostacolo. Vittoria di sudore per la Canottieri Napoli, che supera il Bogliasco Bene 9-8 al PalaCasoria. Riscatto immediato dopo il passo falso di Genova. I giallorossi ritrovano mordente e tengono testa ai liguri fino alla fine. «È stata una partita al limite della sopportazione fisica. Complimenti al Bogliasco per la bella difesa. Ci hanno messo in difficoltà, però ci siamo fatti valere e abbiamo imposto i nostri ritmi dopo un primo tempo un po’ contratto», spiega il match winner Eduardo Campopiano (nelle foto di Manuel Schembri), autore di una tripletta vitale. «Ci siamo subito sbloccati e abbiamo giocato a viso aperto. Ho cercato di dare il massimo, per vincere questa partita. Ringrazio i miei compagni di squadra, che mi hanno permesso di segnare tre reti», ammette l’attaccante mancino, punto di riferimento dello scacchiere giallorosso, elemento imprescindibile della manovra napoletana. «Spero che i giovani crescano in fretta, perché sarà un campionato molto intenso: ogni partita sarà una battaglia e noi dobbiamo essere pronti a tutto», conclude la calottina numero 8, ben consapevole delle insidie che si celano nel corso della regular season.



Nel terzo parziale si decidono le sorti dell’incontro (2-2, 1-2, 3-0, 3-4): Campopiano, Borrelli e Confuorto portano i padroni di casa sul 6-4. La formazione di Daniele Magalotti trova la forza per pareggiare nell’ultima frazione ma deve arrendersi alle marcature di Milos Vukicevic, dello spietato Campopiano e di Tanaskovic, che segue quella di Fracas. A 33” dalla sirena Di Somma aggiorna il punteggio. «Gara dura ma per noi saranno tutte così. Mi è piaciuto lo spirito di grande sacrificio: lottiamo su ogni pallone ed è quello che chiedo. Abbiamo bisogno l'uno dall'altro. Complimenti ai ragazzi, che hanno voluto questa vittoria con tutta la loro forza», commenta così il tecnico Paolo Zizza il secondo successo in campionato. Sabato 10 novembre sarà super derby contro la capolista.

