di Diego Scarpitti

Mercoledì (2 ottobre) da leoni e da sportivi. Sfida Champions Genk-Napoli in Belgio, dove Kalidou Koulibaly ritrova la sua ex squadra, eurorivale con Ianis Hagi, figlio del grande Gheorghe, il «Maradona dei Carpazi». Alle ore 12, invece, doppio appuntamento concomitante. La Film Commission Regione Campania presenta «Aspettando la/Ready for the 30^ Summer Universiade Napoli 2019», il film documentario diretto da Francesco Patierno, che in circa 30 minuti esplora volti, luoghi e sentimenti di un’impresa che ha coinvolto le cinque provincie della Campania, mostrando all'Italia e al mondo le immagini più belle di sé. La proiezione si terrà in anteprima (riservata alla stampa) presso la Sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia. Interverranno il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il commissario straordinario Gianluca Basile.



Al Molosiglio sarà presentata la Canottieri Napoli, che si accinge ad iniziare il campionato di pallanuoto in serie A1 sabato 5 ottobre. Tecnico sul piano vasca Christian Andrè, oro e argento alle Universiadi di Palermo (1997) e Palma de Maiorca (1999), capitano dei giallorossi Umberto Esposito, medaglia d’oro alle recenti Universiadi di luglio. Alla conferenza stampa parteciperanno l’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, l’assessore regionale alla formazione, Chiara Marciani, il presidente del comitato regionale campano della Fin, Paolo Trapanese, il presidente Coni Campania, Sergio Roncelli, il delegato Coni Napoli, Agostino Felsani, il presidente del Circolo Canottieri, Achille Ventura, i due vicepresidenti sportivo e amministrativo, Marco Gallinoro e Ernesto Ardia ed il consigliere al nuoto e pallanuoto, Luca Piscopo.



