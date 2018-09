di Diego Scarpitti

La Canottieri Napoli supera il primo turno di Coppa Italia e affronterà l’Ortigia nei quarti di finale l’8 marzo 2019. Finiscono sul tabellino marcatori i tre stranieri arrivati di recente al Molosiglio. Scatenato Vukicevic, a segno otto volte in due giorni: poker contro gli alabardati e doppiette rifilate alle due formazioni liguri. Tripletta, invece, per Tanaskovic e prima rete con la calottina giallorossa per Tkac. Il capocannoniere dello scorso campionato, il mancino Eduardo Campiono (nella foto di copertina di Rosario Caramiello), si riconferma micidiale con la cinquina messa a referto. «Per noi giocare in questo momento è di vitale importanza: abbiamo cambiato sette giocatori rispetto alla passata stagione e abbiamo la necessità di conoscerci ed assimilare al più presto le situazioni di gioco», spiega il tecnico Paolo Zizza alla prima uscita ufficiale con i suoi ragazzi. «Gli stranieri si stanno integrando velocemente e ci daranno sicuramente una mano in un campionato che sarà terribile sotto l'aspetto dell'equilibrio. Qualificarsi per una finale è sempre un piacere, soprattutto per il morale e per giocare e lavorare sempre di più». Nel gruppo C due vittorie convincenti maturate ai danni di Trieste (8-4) e Savona (8-3), una sconfitta subita con il Bogliasco padrone di casa e sempre avversario ostile (7-9). Come da pronostico pass staccato per la Final Eight. Posillipo-Pro Recco, Brescia-Lazio e Bpm Sport Management-Bogliasco gli altri accoppiamenti.





