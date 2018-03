di Gianluca Agata

La carica dei 500 alla Huawei RomaOstia Half Marathon, in programma domenica 11 marzo dalle 9:15, classica mezza maratona che porta dal quartiere romano dell’Eur (Palalottomatica) alla Rotonda di Ostia. Chiuse le iscrizioni, saranno 11592 gli atleti pronti al via. Confermati i 73 paesi partecipanti. Dopo l’Italia, la nazione più rappresentata sarà la Francia, seguono il Regno Unito e la Spagna. Nel 2018 sarà l’unica in Italia ad essere insignita della Gold Label Iaaf, che nel dicembre scorso l’ha qualificata anche con le cinque stelle del Quality Road Race. Una gara al top anche per quello che riguarda gli atleti élite: gli Organizzatori infatti schiereranno l’atleta due volte medaglia olimpica Galen Rupp, titolare di quattro record americani in pista, già vincitore lo scorso anno della Chicago Marathon. Una presenza, questa della stella americana – unico runner bianco in grado di competere con i mostri sacri del Kenia e dell’Etiopia –che sta decisamente attraendo tanti media. “Amo Roma e sono felice di essere qui. Il mio prossimo obiettivo è la Maratona di Boston ma credo che la gara di domenica sia ideale per andare veloce e per prepararsi adeguatamente verso gli impegni che mi aspettano - ha detto - Il percorso è molto lineare, mi piace. Per me che arrivo dalla pista non c’è il rischio che diventi monotono, al contrario, mi permetterà di esprimere al meglio le mie potenzialità". La Huawei Roma Ostia non è solo una mezza maratona internazionale: sono infatti ancora aperte le iscrizioni per i fitwalker, coloro che arriveranno sul mare di Ostia camminando. Gli iscritti della Campania sono 496, seconda regione più rappresentata dopo il Lazio che ne ha 7123. Napoli è la provincia che porterà più atleti con 269 podisti al via. Poi in 119 da Salerno, in 63 da Caserta, 29 da Avellino e 12 da Benevento. Migliore accredito tra i campani per Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava Picentini Costa D'Amalfi) con 1h13'25", poi Francesco Varriale (International Security Service) con 1h15'38", poi Antonio Lombardi (International Security Service) con 1h15'55",tra le donne Giovanna Tessitore (Arca Atletica Aversa) con 1h32'00". Speaker ufficiale della manifestazione il napoletano Carlo Cantales. La Huawei RomaOstia sarà trasmessa domenica 11 marzo dalle ore 10.30 alle 12.00 su Fox Sports Plus (canale 205 Sky)

