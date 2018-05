di Diego Scarpitti

«Più di questo ovviamente non si poteva fare. La retrocessione era scontata». Sbuffa il capitano della Carpisa Yamamay Acquachiara, Andrea Lamoglia, che ammette una sacrosanta verità. «I ragazzi si sono compartati benissimo. Gruppo giovane che è cresciuto tanto quest’anno. Servirà sicuramente per esperienze future». Innegabile l'impegno messo in vasca. A Santa Maria Capua Vetere i biancazzurri chiudono la stagione, abbandonano la serie A1 e incassano 19 reti dai vicecampioni d’Italia del Brescia. «Non è stato facile perdere tutte le partite: brutto e frustante. I più piccoli hanno mostrato una grande maturità. Mi sono sentito onorato di guidare il team» dichiara l’estremo difensore acquachiarino. Saluti e cena di fine anno da Sabatino ai Camaldoli: i canadesi Sean Spooner e Jeremie Blanchard partono. Record negativo di sconfitte: 26 ko in altrettanti incontri e 0 punti in classifica. Lamoglia unico ’89 in una compagine di Millenials.



«L’Acquachiara ha partecipato al campionato, schierando l’under 20: era impossibile che facessimo risultato. Di più non si poteva» ribadisce sinceramente il valido portiere napoletano (nelle foto di Manuel Schembri). In panchina Maurizio Migliaccio, al posto dello squalificato Paolo Iacovelli. «Un contraccolpo aver perso tutte le gare, un groppone difficile da digerire. Avrei preferito qualche punto al posto dei complimenti dei colleghi. Ci vogliono investimenti diversi, che noi evidentemente in questo momento non possiamo fare» registra lo stato dell’arte Iacovelli. Si guarda alla nuova avventura in A2. «Ci vuole quache innesto, per garantire sicurezza ai più giovani. Stiamo già lavorando per settembre» assicura Iacovelli. Il Brescia accede direttamente alla semifinale della Final Six il 26 maggio, chiudendo la regular season al secondo posto, alle spalle del Recco. Zeno Bertoli e soci seguiranno con attenzione la sfida tra Canottieri Napoli e Bpm Sport Mangement: chi vincerà affronterà infatti i leoni di Sandro Bovo, con Guerrato piena in forma, autore di sei reti alla Carpisa.

