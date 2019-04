La Carpisa Yamamay vola in finale di Coppa Italia femminile

Il Napoli Napoli Femminile Carpisa Yamamay centra anche il secondo obiettivo. Dopo la conquista dello spareggio promozione, contro la Novese, oggi è arrivata anche la qualificazione alla finale della Coppa Italia di serie C, che segue quella conquistata nel 2012 contro il Brescia. Al Cus le partenopee hanno battuto, al termine di una partita molto tirata, il Perugia grazie a un gol di Tammik in contropiede al 95’, dopo aver lottato alla pari per tutta la gara e aver dovuto affrontare l’ultimo quarto d’ora in dieci per l’espulsione di Risina per doppia ammonizione. In finale, il prossimo 4 maggio, il Napoli troverà la Riozzese, la sede sarà comunicata nei prossimi giorni.



«Sono molto contento del risultato conquistato, anche se è arrivato al termine di una gara molto sofferta – ha spiegato a fine partita il tecnico, Peppe Marino -. Il Perugia merita i complimenti, ha giocato una buona partita e ci ha creato non poche difficoltà. Ora vogliamo salutare al meglio i nostri tifosi nell’ultima gara di campionato prima di andare a giocarci a maggio le due gare più importanti della stagione».



Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay tornerà in campo domenica 28 aprile alle ore 15 al Cus di Napoli contro il New Team San Marco nell’ultima giornata del campionato di serie C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA