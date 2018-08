La Carpisa Yamamay Acquachiara ingaggia Manfredi Iula

di Diego Scarpitti

Nel pieno dell’afa agostana e a ridosso di Ferragosto la Carpisa Yamamay Acquachiara rende noto l’ingaggio di Manfredi Iula. «Va a rinforzare notevolmente il reparto difensivo. Lo conosco dai tempi dell’under 17, quando indossava la calottina del fortissimo Camogli del mio bravissimo collega Alessandro Cavallini». Mauro Occhiello condivide e sottoscrive in toto la scelta societaria di investire sul marcatore centrale classe ’94, proveniente dal Civitavecchia. Ha contribuito nella scelta del ragazzo l’avvicinarsi alla madre che abita a Napoli. «Mi ha sempre colpito per la sua forza fisica, dotato di grinta e carattere. Si rivelerà un giocatore fondamentale per il nostro gioco grazie alla sua possanza fisica. Sono molto contento di poter lavorare con lui quest'anno e gli do, a nome di tutta l'Acquachiara, il benvenuto», spiega il tecnico biancazzurro, dopo le ultime operazioni di mercato. Significative le esperienze maturate da Iula con Lavagna e Rari Nantes Camogli: tre scudetti da protagonista con i bianconeri e debutto in Serie A1, e una promozione in A2. Convocato per anni dalle nazionali azzurre di categoria. Sei stagioni con i rossocelesti e altrettante finali playoff contro Canottieri, Vis Nova e Quinto. «Ricevere una chiamata da un top club come l'Acquachiara non capita tutti i giorni. Sono lusingato che Occhiello abbia pensato a me. Si apre un nuovo capitolo della mia vita e prometto di dare il massimo per centrare gli obiettivi che la società fisserà nel corso della stagione», ha dichiarato emozionato il difensore romano di nascita, che lo scorso anno non ha potuto giocare il finale di stagione a causa di un infortunio al setto nasale. Con Iula si delinea lo scacchiere acquachiarino. Mole imponente e straordinaria fisicità: baluardo al servizio della Carpisa.





