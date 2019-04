di Diego Scarpitti

L’apporto dei tifosi si è rivelato determinante. Nello scontro salvezza a Casoria decisivo il sostegno e il calore degli studenti del Polo Tecnico Fermi-Gadda. «Progettando in rete si fa gol». E le marcature tra Studio Senese Cesport e Copral Muri Antichi non sono mancate: 11-7 (2-1, 3-1, 3-2, 3-3) in favore dei napoletani, supportati dai ragazzi che in piscina hanno sperimentato concretamente il progetto «Inclusione sociale e lotta al disagio», volto alla diffusione della cultura della legalità, patrocinato dal Ministero della Giustizia, dal Miur, dalla Direzione generale USR Campania, dalla Città Metropolitana e dal Comune di Napoli. Fungono da amuleto i graditi ospiti, che si stringono ai pallanuotisti gialloblu sul piano vasca, accompagnati dalla docente di scienze motorie Marina Moriello, con il placet del dirigente scolastico Natale Bruzzaniti e del professore Bernardo Arienzo.



Inanellano la seconda vittoria consecutiva le calottine del presidente Giuseppe Esposito, che allungano in classifica e distanziano le inseguitrici: +4 sull’Arechi e +7 sulla Metal Carpenteria Rari Nantes Crotone. «Dedichiamo il successo a Matteo Aiello, nostro ex giocatore, e al team calabrese, interessato dal brutto incidente occorso nella trasferta romana», spiega il patron vomerese (nelle foto di Manuel Schembri), a cinque gare dalla fine della regular season. Punti e prestazione: non è mancato nulla a capitan Fabrizio Buonocore e compagni. Prende le misure la Cesport e Giacomo Saviano firma la tripletta. «Successo fondamentale: abbiamo raccolto 6 punti importanti contro due dirette concorrenti. Sfida preparata bene, sia in difesa che in superiorità numerica: abbiamo giocato con il cuore e messo il massimo dell’impegno».Le doppiette di Domenico Iodice e Carlo Simonetti vanificano gli sforzi avversari e le tre marcature di Gluahic non impensieriscono minimamente l’ottimo Pasquale Turiello. Debutto in prima squadra per Claudio Corcione, prodotto del vivaio classe 2001, e ingresso in acqua per la prima volta a Casoria di Marco Cozzuto, che si rivela positivo. Riprenderà sabato 27 aprile il campionato delle Studio Senese. Dopo Pasqua alla Vitale contro la capolista Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno del napoletano Andrea Scotti Galletta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA