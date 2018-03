di Stefano Prestisimone

Con il ko subito al PalaMinardi di Ragusa con il punteggio di 70-49, svaniscono le possibilità per la Dike Saces di agganciare il terzo posto in classifica nel campionato di A1 femminile di basket. Un match affrontato dalle napoletane sempre senza Kelsey Bone e Sabrina Cinili, due perni del quintetto iniziale. E il recupero in extremis della Harmon non è bastato a creare problemi alla siciliane. Ora nelle prossime due gare casalinghe arriveranno a Napoli prima San Martino di Lupari e poi Lucca, e c’è in palio la quarta piazza della griglia play-off, molto importante per avere il fattore campo nel primo turno della post season. In avvio di gara coach Molino si affida al doppio playmaker Pastore-Carta e l’inizio gara è equilibrato. Con Gemelos (foto), Harmon e Dacic le azzurre provano a scappare ed al 7’ c’è il massimo vantaggio esterno (10-16). Ma arriva un controbreak di 10-1 (primo quarto 20-17). Poi salgono in cattedra Formica e Gorini e al 13’ è 29-19. Il 45-29 con cui si va negli spogliatoi all’intervallo è purtroppo già una mezza condanna. Nella ripresa non c’è storia e la sicule controllano la gara in tutta tranquillità. Saces Mapei Givova Napoli: Di Battista 2, Gonzalez ne, Cinili ne, Pastore 4, Carta 3, Diene, Harmon 14, Dacic 8, Gemelos 15, De Cassan 3.

