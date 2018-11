di Diego Scarpitti

Chi l’avrebbe detto che per fare il pieno di presenze, sarebbe servito spostarsi in periferia e spalancare le porte allo spettacolo. PalaCasoria nuova frontiera della waterpolo, complice l’esilio forzato dovuto all’indisponibilità dell’impianto di Fuorigrotta, interessato dai lavori per le Universiadi. Ad assistere al match adrenalinico sulle gradinate Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, seduto accanto al presidente rossoverde Vincenzo Semeraro. «Partita avvincente fino all’ultimo secondo. Bella cornice di pubblico: peccato che la gara non si è svolta nella casa della pallanuoto napoletana. I lavori alla Scandone una volta ultimati ospiteranno derby e partite di altissimo livello. Questo è l’impegno che assumiamo nei confronti di uno degli sport più avvincenti e dove Napoli, soprattutto, è da sempre tra le città più importanti del movimento pallanuotistico nazionale ed internazionale». Incassa complimenti e punti il tecnico del Posillipo Roberto Brancaccio.



«Era quanto volevamo e così è stato. Una bella partita combattuta, come annunciato alla vigilia. Pubblico entusiasta». I suoi atleti guardano la Penisola clorata dall’alto verso il basso. «Sono grandi soddisfazioni. Non immaginavo una partenza così lanciata. Stiamo lavorando bene e lo stiamo dimostrando. Ci godiamo la classifica». E poi con due talenti in rosa che non hanno esitato a mettersi in luce. «I fratelli Di Martire hanno concretizzato quanto abbiamo preparato: artefici di questa bella vittoria». Pugno chiuso, braccio al cielo e sorriso, Massimo Di Martire scatenato con la tripletta messa a bersaglio. «Una bellissima partita. Giocare contro i miei ex compagni di squadra fa sempre un certo effetto. Fortunatamente siamo riusciti a portarla a casa». Statistiche pesanti per la famiglia Di Martire. Il 50% delle marcature è firmato dai due redgreen brothers. «Siamo stati bravi: spavaldo Gianpiero. I nostri gol sono merito del collettivo». Posillipo capolista, forse inaspettato. «Ecco quanto ripromesso: vincere più partite. Positivo l’inizio di campionato. Speriamo di proseguire così». Infinità di interventi, garanzia tra i pali. Magistrale la prova di Tommaso Negri. «Sono molto felice per la squadra, di come ha reagito soprattutto nei momenti di difficoltà dopo l’espulsione di Mattiello, giocatore chiave per noi. Mi è piaciuto il pubblico, finalmente numeroso qui a Casoria. Prestazione utile a dare continuità».Dopo cinque giornate cammino radioso in regular season. «Bisogna guardarsi dietro e pensare a qualcosina in più. Con umiltà possiamo entrare nelle prime sei: sarebbe un grandissimo traguardo». Qualificazione Champions? «Passo dopo passo. Prima la salvezza, vediamo avanti, non corriamo», precisa il Goldrake in calottina rossa. Si dischiudono orizzonti di gloria. La solidità difensiva passa anche attraverso la doppietta di Simone Rossi, goleador aggiunto con il quale la compagine di Mergellina fa suo il derby. «Test difficile. Dovevamo assolutamente prendere l’intera posta in palio. Sono contento della prestazione corale. Potevamo vincere sicuramente con un margine più ampio, soprattutto nel quarto tempo. Nel derby è così: se sbagli, vieni subito punito. Importante era mantenere la calma nei momenti topici. Abbiamo perso un player decisivo, non ci siamo disuniti, ci siamo compattati. Si vince con voglia e grinta». Il risultato premia capitan Saccoia e soci (nelle foto di Manuel Schembri). Grande merito di aver tenuto in vita e in bilico l’incontro tanto sentito va ascritto ai ragazzi di Paolo Zizza. «Ottimo match. Volevo determinazione e attenzione sulle singole situazioni di gioco. Siamo stati bravi per gran parte della gara. In certi frangenti commesso qualche errore e concesso un po’ troppo. Grande cuore». Al Molosiglio appare ben visibile il percorso evolutivo. «Stiamo crescendo, aumentano fiducia e autostima. Mi sono complimentato con i miei per l’atteggiamento mostrato. Da riproporre la stessa determinazione con la Roma». Battaglia finita pari con Massimo Di Martire: la Canottieri ha perso di una rete soltanto. «Big event in un contesto eccezionale: il pubblico ci ha sostenuto dall’inizio alla fine. Abbiamo peccato d’inesperienza: condannati da due gol all’inizio del quarto periodo. Complimenti sinceri al Posillipo: ha giocato un’ottima pallanuoto e Massimo Di Martire sta crescendo molto», dichiara il mancino Eduardo Campopiano, autore di una tripletta.«Di grande esperienza Negri. Ci conosciamo da sei anni. Incide moltissimo. Fa il 50% del lavoro con i suoi interventi. Siamo obbligati a vincere sabato prossimo contro i capitolini. Ci aspetta un confronto duro», avverte il prolifico attaccante giallorosso. Stracittadina mozzafiato, ammirata anche da un osservatore «esterno», Paolo Iacovelli, 22 anni di onorata carriera all’Acquachiara. «Sfida interessante. Letale il +3 dei rossoverdi tra la fine del terzo tempo e l’inizio dell’ultimo. I posillipini hanno qualcosa in più e dispongono di una panchina lunga. Negri potrebbe giocare nel Recco Brescia o Bpm, compagini di prima fascia: è veramente fortissimo. Il Posillipo ha ottime possibilità di dire la sua e di entrare nelle prime quattro del campionato. La Canottieri se la gioca, nonostante la panchina corta: una ricchezza i giovani nati nel vivaio del Molosiglio. Ottimo il lavoro di Roberto (Brancaccio) e Paolo (Zizza): entrambe competitive le rose allenate». PalaCasoria e derby il voto è ottimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA