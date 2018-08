La Fin ha varato il calendario di A1: inizio del campionato il 13 ottobre

di Diego Scarpitti

Compie 100 anni il campionato di A1. Sta già pensando ad un particolare festeggiamento la Federazione Italiana Nuoto: centenario da celebrare in maniera adeguata. Intanto la Fin ha reso noto l’inizio della regular season, pubblicando il calendario della nuova stagione 2018/2019. Inizio fissato il 13 ottobre. Nella prima giornata il Posillipo affronterà il Nuoto Catania dell’ex Nicola Cuccovillo nel turno interno. Non si conosce ancora la disponibilità della piscina Scandone, interessata dai lavori in vista delle Universiadi del prossimo anno (3-14 luglio 2019). Si profila, invece, un avvio decisamente impegnativo per la Canottieri Napoli alla Mompiano contro il Brescia vicecampione d’Italia, che ha acquistato il forte mancino siracusano Valentino Gallo. Torneo maschile con 14 squadre. Alla 5 ͣ giornata il derby tra rossoverdi e giallorossi (10 novembre). Ritroverà da avversari il 1 dicembre i suoi ex compagni del Molosiglio il «Golden Boy» di Ponticelli Alessandro Velotto, passato alla Pro Recco, guidato in panchina da Ratko Rudic. Ultima gara dell’anno, prima della sosta natalizia, il 22 dicembre. Si torna in vasca alla vigilia dell’Epifania (5 gennaio 2019), con il girone di andata che terminerà con la 13 ͣ giornata il 12 gennaio. Cinque le soste in programma: 9 e 30 marzo, 6 e 20 aprile (pausa per la Santa Pasqua) e il 4 maggio. Chiusura della stagione regolare il 18 maggio 2019. Riconfermata la formula della Final Six per assegnare lo scudetto dal 23 al 26 maggio. Eliminata la finale per il quinto e sesto posto: al momento la Federnuoto non ha comunicato, però, il criterio per assegnare il pass per partecipare all’Euro Cup 2019/2020. Retrocedono in A2 le ultime due classificate: il fanalino di coda del campionato di A1 e l’altra sconfitta nei playout.

