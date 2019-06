La Kouros domina tra i giovani: quando il basket è una missione

di Stefano Prestisimone

Antonio Petillo lavora da anni nel basket tra Miano, Piscinola e Secondigliano, un triangolo difficile della zona nord di Napoli. La sua è un'attività incessante e virtuosa: togliere i ragazzi dalla strada e portarli in palestra è il suo pane quotidiano. Da quando un bel po' di tempo fa ha creato la Kouros assieme a Francesco Mancini, di strada ne ha fatta tantissima e i frutti sono sotto gli occhi di tutti. La vittoria nel campionato under 15 eccellenza è stata seguita dall'affermazione nel 3x3 con il prestigioso bronzo conquistato alle finali nazionali lo scorso mese di maggio. E in questi giorni è arrivato il terzo bersaglio, la vittoria nell'under 14 regionali elite battendo la One Team Caserta. Un pienone di trofei che potrebbe arricchirsi ulteriormente sabato e domenica prossima quando gli stessi under 14 si confronteranno con squadre assai competitive provenienti da altre parti d'Italia in una finale interzonale che vale la qualificazione alle finali nazionali. Inoltre tre ragazzi, Emanuele Morvillo, Giulio Rizzo e Simone Sinagra sono stati convocati nella nazionale italiana under 14. "Tutti i ragazzi delle giovanili sono il nostro orgoglio e rappresentano il nostro futuro in positivo, un esempio da seguire per i loro coetanei", sottolinea coach Petillo.

