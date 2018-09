La leggenda dell'ultramaratona Olmo «corre» nel Nolano

di Nello Lauro

Il mito dell'ultramaratona arriva nel Nolano. Marco Olmo, uno dei più grandi esperti di podismo italiani, sarà a Roccarainola ospite dell’associazione “Run to life”. Il 70enne atleta presenterà il proprio libro “Correre nel grande vuoto” al museo delle arti sacre in piazza San Giovanni a Rocca, domenica 30 settembre alle 18. Oltre all’ultramaratoneta, al dibattito parteciperanno il presidente di “Run to life” Tommaso Palo, la nutrizionista Antonella Mascheri, il nutrizionista sportivo Ciro D’Agrosa, il sindaco di Roccarainola Raffaele De Simone.



Marco Olmo ha intrapreso l'attività podistica a 27 anni. Dopo un periodo passato a gareggiare nella corsa in montagna e nello scialpinismo, all'età di quarant'anni ha iniziato ad affrontare competizioni estreme nel deserto africano, tra le quali la Marathon des Sables, 230 chilometri in autosufficienza alimentare nel deserto marocchino, la Desert Cup (168 chilometri nel deserto giordano), la Desert Marathon in Libia e la Maratona dei 10 Comandamenti (156 chilometri sul Monte Sinai). A 58 anni è diventato Campione del Mondo vincendo l'Ultra Trail du Mont Blanc: 167 km attraverso Francia, Italia e Svizzera oltre 21 ore di corsa ininterrotta attorno al massiccio più alto d'Europa. Nel 2016, a 68 anni, l'impresa in Bolivia vincendo l'Ultra Bolivia Race: quasi 170 km in 6 tappe nel deserto boliviano attorno ai 4000 metri di altitudine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA