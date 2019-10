di Diego Scarpitti

Vince e convince. Segna la prima marcatura del campionato femminile 2019-2020, sigla una doppietta e il Verona passa a Bogliasco 11-7. Trasferitasi nella città di Romeo e Giulietta la napoletana Adele Esposito si rende immediatamente protagonista con i colori gialloblù. Non perde tempo in piscina e si fa apprezzare per le sue doti realizzative. «Una bella emozione sicuramente segnare il primo gol della serie A1, contenta soprattutto di rigiocarci quest’anno e con questa squadra», spiega soddisfatta l’attaccante classe 1999, ex Acquachiara.



Nessun problema di ambientamento. «A Verona sto benissimo, é come se fossi lì da più tempo. Le ragazze, l’allenatore Giovanni Zaccaria e i tifosi mi hanno da subito fatto sentire parte integrante del gruppo sia in vasca che fuori: sono stati veramente bravi a creare questa sintonia e non farmi sentire esclusa, dato che l’unico arrivo stagionale sono stata io». Rapida integrazione e primi tre punti in classifica. Dal Sud al Nord. «Non c’è un motivo ben preciso, per cui ho scelto Verona. La città non la conoscevo, non conoscevo quasi nessuna delle ragazze e forse questo mi ha incuriosito ancora di più».



Indossa, come di consueto, la calottina numero 11. «Ho giocato da avversaria contro il Verona nei playoff 2 anni fa». Se nel calcio è accesa la rivalità tra tifoserie, diversa è la situazione nella pallanuoto. «Quando penso alla CSS, mi riferisco in primis ai tifosi, magnifici, che sono veramente una curva da stadio», racconta l’atleta di Melito. «Sono tifosa del Napoli e seguo gli azzurri ma è emozionante vedere i sostenitori scaligeri cantare e incitare le ragazze: ti ripagano di tutto il sacrificio e l’impegno che mettiamo in allenamento, sostenendoci ad ogni partita». Decisivo, in ogni sport, l’apporto del pubblico. «Sono degli aficionados fantastici, danno carica e dimostrano la propria presenza in modo educativo. Fanno appassionare alla waterpolo. Fattore, questo, che mi ha spinto a scegliere Verona».



Impossibile dire no alla società del presidente Massimo Dell’Acqua. «Evidente lo zampino da parte della CSS. Quando ho ricevuto la loro chiamata, mi hanno convinto sul progetto e sulla concezione di squadra e di crescita che vogliono raggiungere». Napoli-Verona la nuova frontiera clorata. «Sono contentissima della scelta compiuta, sono felice e spero di poter dare il giusto contributo alla squadra e ripagare l’allenatore e la società per la fiducia che mi hanno dato». Per Adele Esposito la regular season è iniziata nel migliore dei modi.



