di Diego Scarpitti

Si ricompatta il quartetto delle Universiadi 2019. Ritroverà Chiara Ranalli, Martina Gottardo e Agnese Cocchiere, nuovamente sue compagne di squadra. Dall’argento conquistato con il Setterosa ai Giochi universitari all’ombra del Vesuvio al Plebiscito Padova. Dopo quella azzurra alla piscina Scandone, la napoletana Sara Centanni indosserà la calottina biancorossa. «Sono contentissima di intraprendere questa nuova avventura, ho tanta voglia di divertirmi e ottenere risultati prestigiosi», spiega l’attaccante classe ’95, neo acquisto della compagine veneta. Continuerà a condividere emozioni proprio come nella 30esima edizione estiva delle Universiadi. «Sono felicissima di giocare con le ragazze che si sono rese protagoniste all’Universiade: torneo incredibile e indimenticabile. Sarà stimolante lottare per lo scudetto e partecipare all’Euro League: è la prima volta che prendo parte ad una competizione continentale».



Acqua clorata stile di famiglia per la gioia di papà Pasquale. Suo fratello Ciro, difensore-fisioterapista, vestirà i colori della Studio Senese Cesport. Entrambi hanno militato con la Carpisa Yamamay Acquachiara. Nel 2015 la promozione in serie A1 agli ordini di Barbara Damiani, un anno nel massimo campionato in biancazzurro e poi il passaggio alla Rari Nantes Bologna, la Sis Roma e il Velletri. «Si prospetta una stagione interessante per la mia crescita sportiva: ho tanto da imparare da pallanuotiste di altissimo livello. Mi piace il progetto della società patavina, soprattutto perché la formazione è composta da ragazze italiane. Non vedo l’ora di cominciare, forza Padova!».Scelta senza esitazione, una volta arrivata la telefonata del tecnico Stefano Posterivo. «E’ bastata una semplice chiacchierata per convincermi. Darò il massimo. Nutro stima per Stefano sia come persona che come allenatore». «Miss sorriso» mostrerà le sue doti e la sua spensieratezza anche lontano dalla sua Napoli.

