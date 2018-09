di Diego Scarpitti

Matilde Lauria è stata ufficialmente convocata ai Mondiali in programma dal 13 al 19 novembre in Portogallo. Si tratta di una buona notizia per la judoka napoletana, già campionessa d’Italia per tre anni di seguito. A divulgare la felice comunicazione Rosario Valastro, direttore judo della Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi (FISPIC). «Matilde è animata da grande volontà e spirito di rivalsa: questo la rende forte nella vita. Attraverso le vittorie nel judo vuole battere un destino amaro che l’ha colpita. È riuscita a contrastare l’evento terribile della cecità e sta cercando coraggiosamente in tutti i modi di conquistare spazio».



Orgoglioso dell’atleta tesserata per la Polisportiva Partenope il maestro Gennaro Muscariello, che impartisce lezioni nella Sala Nicola Tempesta, un nome che mette brividi solo ad evocarlo, dopo aver ricevuto il 9° Dan al Kodokan Napoli a fine giugno. «Ricerchiamo qualità e promuoviamo passione», ripete Muscariello ai suoi ragazzi, esaltando la prima convocazione di Matilde con la Nazionale italiana. «Un premio per tutti i sacrifici che sta compiendo».



Unica atleta napoletana a partecipare alla rassegna iridata, la cinquantenne Lauria (categoria 70 kg) dovrà misurare ogni colpo e tenere testa ad un’agguerrita concorrenza sul tatami. «Il maestro Muscariello mi è stato vicino nel momento più critico della mia vita, quando ho perso la vista e poi la stessa patologia si è abbattuta sull’udito. Mi sento povera fuori ma ricca dentro», dichiara Lauria, nel corso della seduta nella palestra ai Cavalli di Bronzo. «Voglio ringraziare il presidente Rocco De Icco e Noived Napoli, che mi hanno dato la possibilità di integrarmi. L’associazione si occupa delle attività paralimpiche (nuoto, scherma, judo) e gestisce le disabilità visiva e uditiva».Motivata a far bene e spinta da una marcia in più, Lauria pratica judo da 17 anni e non intende arrendersi o arretrare davanti alle prossime avvincenti sfide. Oltre ostacoli e avversità prevale la sua indomita forza di volontà. Sincera soddisfazione ha espresso Sandro Di Girolamo, presidente FISPIC. Prima della partenza in Portogallo, Carmine Mellone, presidente CIP Campania, consegnerà a Matilde Lauria il judogi giallorosso, dimostrando vicinanza del Comitato Paralimpico regionale.

