La napoletana Sacco vince a Salsomaggiore e strappa il pass per il Roland Garros

di marco Lobasso

Il tennis campano festeggia un risultato di valore mondiale. Federica Sacco, napoletana, 16 anni, conquista il torneo internazionale junior di Salsomaggiore, una delle tappe più ambite del circuito mondiale giovanile ITF. La Sacco ha battuto in finale la russa Packleva (top 50 under 18 del mondo) in tre set 4-6 6-4 6-4, dopo aver superato in semifinale la polacca Kubka 6-2 6-4. Un tennista napoletano non conquistava il torneo mondiale di Salsomaggiore da quasi 30 anni. L'ultimo a riuscirci era stato Massimo Boscatto nel 1989. Con questa vittoria la giocatrice del TC Fireball, allenata dal maestro Lino Sorrentino, e da anni punto fermo delle nazionali italiane giovanili, avanza nella classifica mondiale e da martedì dovrebbe strappare il pass per la conquista di un posto nel tabellone principale (o delle qualificazioni) del Roland Garros junior, gli Open di Francia a Parigi del prossimo giugno. Si tratta del torneo più importante del mondo su terra battuta, altro traguardo storico per il tennis campano giovanile.

