Torna in Campania la Nazionale italiana di calcio a 5 dopo 9 anni. Obiettivo ben preciso in direzione Lituania 2020: staccare il pass per la qualificazione al Mondiale. Servirà l’apporto del focoso pubblico, per raggiungere l’ambizioso scopo. Da qui la scelta del PalaSele, impianto che ha già ospitato di recente le gare di volley maschile e femminile durante le Universiadi 2019, portando decisamente bene con la conquista dell’oro per gli azzurri e l’argento per le pallavoliste.



«E’ sempre un onore e un piacere vestire la maglia dell’Italfutsal. Adesso si inizia a fare sul serio. Disputare il main round in Campania è sicuramente un grande orgoglio», spiega il napoletano Massimo De Luca, ex capitano del Lollo Caffè, da quest’anno in forza al Real Rieti. Al suo fianco l’universale Marco Ercolessi e il laterale Sergio Romano, entrambi tesserati Feldi Eboli. Si preannunciano tre giorni intensi sul parquet. Avversarie di turno Inghilterra, Bielorussia e Ungheria.



«Non vediamo l'ora di giocare. Abbiamo scelto Eboli per l'attaccamento e il calore che ha sempre dimostrato. Sono sicuro che il pubblico rivestirà un ruolo centrale: al tempo stesso disputare in casa un girone di qualificazione al Mondiale può creare aspettative e pressioni. Dovremo essere bravi soprattutto nella prima gara a gestire la tensione dell'esordio», avverte il commissario tecnico Alessio Musti. L’Italia ha già una sua identità di gioco. «C'è da perfezionare alcune situazioni, migliorando gli aspetti negativi emersi nelle ultime due uscite con la Croazia», conclude fiducioso Musti.



Si svolgerà domani alle ore 11:30 al PalaSele la conferenza stampa di presentazione del Main Round di qualificazione a FIFA Futsal World Cup 2020. Interverranno il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, il presidente della Divisione Calcio a 5, nonché capo delegazione dell'Italfutsal, Andrea Montemurro, il coach degli azzurri, Alessio Musti, il capitano Marco Ercolessi, e Gaetano Di Domenico, presidente della Feldi Eboli, società padrona di casa che milita in serie A. Dalle 10 allenamento a porte aperte dell'Italia per stampa e tifosi. Si qualificano al turno successivo, l'Elite Round, le prime due del girone.



Programma del Main Round:



Giovedì 24 ottobre

Ungheria-Inghilterra (ore 17)

Italia-Bielorussia ore 20.30 (diretta Raisport +HD)



Venerdì 25 ottobre

Bielorussia-Inghilterra (ore 16)

Italia-Inghilterra ore 19 (diretta Raisport +HD)



Domenica 27 ottobre

Ungheria-Italia ore 16 (diretta Raisport +HD)

Inghilterra-Bielorussia (ore 20.30)



