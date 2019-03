di Diego Scarpitti

Saranno gli atleti della Nippon Club a promozionare l’evento delle Universiadi nel mese di marzo presso il centro commerciale Neapolis. Investiti ufficialmente dal Coni Campania, gli atleti in judogi veicoleranno tra la gente i valori della disciplina praticata sulla materassina. Tra cantieri da ultimare, piano sicurezza da limare e trasporti da perfezionare è partito il countdown ai Giochi universitari di luglio. Nonostante gli evidenti disagi legati all’indisponibilità del PalaVesuvio, interessato dai lavori di riqualificazione per la rassegna internazionale seconda soltanto alle Olimpiadi, i tesserati della società judoistica diretta dai fratelli Raffaele e Massimo Parlati continuano a mietere successi a livello nazionale. «In una situazione balorda, vista la chiusura della palestra di Ponticelli, i nostri atleti sono costretti ad allenarsi in una scuola del circondario (Amedeo Bordiga), con turni diversificati fino alle ore 23: hanno riportato un risultato eccezionale, che ci sprona a fare di più e a non mollare», dichiarano soddisfatti i maestri Parlati, che rappresentano il volto vincente delle Fiamme Oro in un contesto difficile e periferico.



Al PalaPellicone di Ostia poker di medaglie: argento conquistato da Giuseppe Pio Placino (66 kg) e tris di bronzo firmato da Manuel Parlati (46 kg), Ciro De Luca (60 kg) e Gennaro Guarino (66 kg). Dietro l’Akiyama Settimo Torinese, primo team nella classifica generale per società partecipanti al campionato italiano cadetti disputato a Ostia, si è posizionata la Nippon (nelle foto di Franco Di Capua), vera eccellenza all’ombra del Vesuvio e non solo, precedendo Banzai Cortina Roma. Un secondo posto importante in una competizione impegnativa, alla quale hanno preso parte 462 atleti impegnati su sei tatami. Esempi positivi in epoca di cyber-bullismo e babygang, gli sportivi della Nippon proveranno ad imporsi anche a Zagabria in occasione della prima tappa dell'European Cup Cadetti del 2019.

