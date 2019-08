di Diego Scarpitti

«Voglio che il prossimo anno giochi con me». Affiorano le parole che il compianto Nando Pesci rivolse nel 1992 a Francesco Postiglione, quando smise di nuotare e iniziò il suo percorso universitario alla Luiss Guido Carli, poi ultimato alla Federico II in Giurisprudenza. «Allora tesserato per i Carabinieri in B, mi allenavo con Sandro Campagna e altri», -racconta il vicepresidente della Fin-, «poi indossai la calottina della Roma Racing e vinsi la Coppa delle Coppe, la Coppa Len e la Supercoppa europea». Il passato si fa presente e irrompe prepotentemente. «Nacque un bellissimo legame, che segnò la mia ripresa della pallanuoto proprio grazie a Nando: con lui tre anni indimenticabili di successi. E’ sempre stato energico, fino all’argento della CoMen, una persona di grande generosità, dalla carica agonistica come pochi. Difendeva gli atleti a spada tratta», continua intristito Postiglione. «La sua dipartita una grave perdita per l’intero movimento, la Federazione e il mondo delle discipline acquatiche. Purtroppo se ne va troppo presto. Un forte abbraccio alla moglie Cristina».



Lascia un vuoto enorme il tecnico romano, il più vincente di tutti con le Nazionali giovanili. «Perdo un amico oltre lo sport. Troppi i ricordi che corrono davanti agli occhi…in piscina come per strada, a tavola, in viaggio, al telefono. Addio allegro, irascibile, intuitivo Nando…ti ho voluto bene…tanto». Questo il saluto commosso del team manager azzurro Bruno Cufino. «Oggi è un giorno triste per tutta la pallanuoto. Se n’è andato un grande allenatore, uno che ha forgiato generazioni di giovani pallanuotisti, un uomo di una bontà incredibile, di grande simpatia. Caro Nando mancherai a tutti. Personalmente non ho mai dimenticato e mai dimenticherò il discorso che mi facesti, quando, al ritorno dalla tournée in California, fui escluso dalle Olimpiadi del 2000. Mi è rimasto nel cuore e mi ha aiutato tanto in tutta la mia carriera. Grazie di tutto Nando R.I.P», scrive Fabrizio Buonocore sulla sua pagina Facebook.



Assistente di Ratko Rudic, commissario tecnico del Settebello, fino alle Olimpiadi di Sydney, Pesci ha formato intere schiere di giocatori, che hanno conquistato l’oro agli Europei di Canet en Roussillon (2012), l’oro ai Mondiali di Szombathely (2013), l’argento iridato di Almaty (2015), fino all’apoteosi in Corea del Sud. I vari Gianluigi Foglio, Umberto Esposito, Eduardo Campopiano, Gabriele Vassallo, e i tre campioni del mondo Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice e Alessandro Velotto. «Persona eccezionale. Sono scioccato da quello che è successo. L’ho visto un mese fa prima della partenza per Gwangju. Ci ha abbracciato e fatto l’in bocca al lupo. Non riesco a realizzare quanto accaduto», ammette il Golden Boy di Ponticelli. Esprime «incredulità e sgomento» il Circolo Nautico Posillipo. «Ci ha lasciato un grande uomo di sport e di vita. Il Sodalizio rossoverde si stringe al dolore dei familiari e dell’intero mondo pallanuotistico. Una figura che ha donato tanto a tutti noi e che lascerà un indelebile ricordo. Ciao Nando, ci mancherai».



Nell’ultima stagione aveva guidato la Tgroup Arechi alla salvezza in A2 con Fabio Bencivenga e Mimmo Mattiello. «Subito riaffiorano alla mente i mille ricordi di una vita sportiva, i collegiali da ragazzino, le prime partite internazionali, fino ad arrivare a quest’anno in cui abbiamo condiviso l’ultima tua esperienza da allenatore. Quante incazzature e quante risate abbiamo condiviso insieme, mi hai insegnato la disciplina, il sacrificio e ad affrontare a testa alta qualsiasi avversario. Che la terra ti sia lieve...addio Professo’», il pensiero del difensore napoletano.



Tanti i messaggi di cordoglio e affetto. «Non ho davvero parole! Ci hai cresciuti tu! Ti ricorderemo sempre per come sei stato, una persona fantastica e speciale. Addio Nando, grazie per tutto quello che mi hai dato», afferma il siracusano Valentino Gallo, longevo capitano del Posillipo, oro mandiale a Shanghai 2011, argento olimpico a Londra 2012 e bronzo a Rio 2016. Infine le considerazioni conclusive di Nicola Cuccovillo. «Non ci sono parole. Tante battaglie, tante gioie, tanti sorrisi, tante soddisfazioni e di te rimarrà nel mio cuore indubbiamente la voglia di non mollare mai, quella che hai trasmesso a tutti noi....Ciao mister».



