Diego Scarpitti

La pallanuoto italiana piange la dipartita di Piero Borelli, direttore sportivo biancazzurro, da cinquant’anni anima del Brescia. Unanime il cordoglio espresso. «Ti ricorderò così: elegante e sempre sorridente. Uno dei pochi veri dirigenti della Waterpolo. Sei stato un «Grande» in tutti gli ambiti e hai lottato con il tuo ottimismo fino in fondo. Lasci un vuoto incolmabile in tutti noi. Mi mancherai e mi mancheranno le nostre lunghe chiacchierate, sempre stimolanti e sempre costruttive per il bene della nostra amata pallanuoto. Non ti dimenticherò mai e ancora grazie per ciò che hai fatto in tutti questi anni. Buon viaggio Piero. R.I.P.», scrive il vicepresidente Fin Francesco Postiglione. «Personaggio unico», artefice dello scudetto nel 2002-2003, della vittoria in Coppa Italia e per ben quattro volte della Coppa LEN.



«Ci ha lasciato, dopo aver lottato a lungo come un leone, Piero Borelli, l'anima della pallanuoto del Brescia. Lascia un vuoto incolmabile nel mondo della pallanuoto. Atleti, tecnici e dirigenti del Posillipo lo ricorderanno sempre con affetto per la sua competenza e signorilità». Esterna i suoi sentimenti Fabrizio Buonocore. «Ciao Piero sei stato l’unico vero dirigente che questo sport abbia mai avuto. La tua simpatia, la tua signorilità, la tua professionalità nel lavoro da dirigente hanno fatto sì che tu possa essere ricordato per sempre nel nostro mondo. Tante volte ci siamo sentiti, quando ero un giovane giocatore della Canottieri e mi sarebbe piaciuto moltissimo giocare per la tua squadra. C’è sempre stata una grande stima e simpatia tra di noi e confermo, come tanti stanno scrivendo, che sarà impossibile dimenticarti. Sicuramente li dove sei ora, metterai su una grande squadra e sfoggerai i vestiti più belli che si siano mai visti su un piano vasca. Che la terra ti sia lieve caro Piero».



Si associa la Carpisa Yamamay Acquachiara, che con il presidente Franco Porzio «porgono sentite condoglianze alla famiglia Borelli ed all’An Brescia per la scomparsa del caro amico Piero, storico dirigente e tra le figure più rappresentative della pallanuoto bresciana ed italiana. R.I.P.».



Infine le parole del giornalista di Rai Sport Dario Di Gennaro. «Addio Volpe Argentata! Caro Piero mi mancherai tantissimo. Ironia, intelligenza, eleganza: Piero Borelli».





