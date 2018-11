di Diego Scarpitti

Soffia vento rossoverde ad Ortona. La posillipina Giorgia Deuringer conquista il terzo posto all’Italia Cup Laser. Dopo essersi laureata campionessa regionale nel 2018, la velista napoletana mette in bacheca un altro prestigioso successo. «È stata una grande soddisfazione, perché sono anni che mi preparo per ottenere importanti risultati: ogni giorno a mare o in palestra ad allenarmi. Sono stata molto felice», racconta l’atleta di Mergellina, nata il 7 dicembre 2002. Prestazione non facile nell’ultima tappa organizzata dalla Lega Navale Italiana e dal Circolo Velico di Ortona, fortemente influenzata dalla variabilità meteo marina. «Abbastanza difficili le condizioni in tre giorni. È stato sia divertente che impegnativo: clima freddo e a mare si soffriva un po’».



La studentessa del liceo classico Umberto ha gestito nel migliore dei modi le criticità e non si è scoraggiata minimamente, dimostrando alibità e tenacia. «Ho condiviso questa magnifica esperienza: sul podio con la mia migliore amica Sofia Paradisi». Oltre al bronzo, Giorgia (nelle foto di Marta Rovatti) ha chiuso 19esima su 130 timonieri Laser 4.7 provenienti da tutta Italia. «Dedico la vittoria ai miei genitori Enrico e Adriana e al mio allenatore Antonio Petroli, che mi ha dato fiducia e mi ha fatto crescere». Con i colori del Circolo Nautico hanno regatato anche Aldo e Fabrizio Perillo, Marlon Arem, Mattia Giunchini e Bruno Bianco. «Passione nata da mio padre, che mi ha fatto scoprire questo sport. Abitando nei pressi del Circolo, sono sempre stata curiosa e volevo scoprire come fossero le barche a vela», rivela Giorgia, che da quasi otto anni pratica tale disciplina. Prossimo impegno la regata di Natale nel golfo di Napoli a fine dicembre e poi il circuito nazionale riprenderà ad Andora nel febbraio 2019. Da Mergellina giungono sinceri i complimenti. Sempre con il vento in poppa.

