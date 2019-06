La promessa De Iulio rappresenta ​l'Italia nei Campionati mondiali

La promessa Campana Vittorio De Iulio è stato ancora una volta selezionato per far parte della squadra Italiana ai Campionati Mondiali FEI Young Rider di Reining 2019, che si terranno a Givrins, in Svizzera, dal 9 al 13 luglio.



Classe 2000, nato a Castellammare di Stabia dove risiede, frequenta l’ultimo anno dell’ Istituto tecnico per Geometri. La passione per i cavalli e per il Reining, a cui dedica tutto il suo tempo libero, la coltiva fin da piccolo. Sin dal suo primo anno di gare diede prova del suo grande talento vincendo nel 2013 il Campionato Regionale nella categoria Short Stirrup con il compagno di avventure RS Ulysses Jac e nello stesso anno a Manerbio il Campionato Italiano .



L’anno successivo vince il Campionato Regionale categoria Novice Rider e si classifica 3° ai Campionati Italiani. Nel 2016 viene scelto con altri 6 cavalieri per rappresentare la Campania ai Campionati Italiani a Squadre e con il suo primo posto nella categoria Youth contribuisce alla conquista della medaglia d’oro.



Nel 2017 decide di partecipare alla gara di qualifica per la selezione della Squadra Italiana Junior per i Mondiali FEI che vince, in seguito viene convocato dal Coach Alessandro Meconi ed entra a far parte con il cavallo Sailon Ruf, della squadra che si aggiudicherà la Medaglia d’Oro a Squadre. Lo scorso anno lo stesso Coach gli rinnova la fiducia e con Rs Panthom Olena, lo inserisce nella squadra per i Campionati Europei Junior FEI 2018 a Lione, che ottiene la Medaglia d’Argento.



Con la stessa cavalla anche quest’anno dopo le selezioni è arrivata la convocazione per rappresentare l’Italia ai Mondiali, a suo dire sarà davvero dura, perché la squadra Statunitense e la Tedesca sono molto competitive.

